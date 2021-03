Il virus fa saltare anche i programmi degli chef stellati: Cedroni e Uliassi, ripartenza rinviata (Di giovedì 4 marzo 2021) SENIGALLIA - Gli chef pluristellati Uliassi e Cedroni valutano nuove date per tornare a dirigere i rispettivi ristoranti, lo stesso accade negli alberghi a quattro stelle Terrazza Marconi e Hotel ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021) SENIGALLIA - Gliplurivalutano nuove date per tornare a dirigere i rispettivi ristoranti, lo stesso accade negli alberghi a quattro stelle Terrazza Marconi e Hotel ...

MarSte92__ : RT @Ketto97n2: @FredtheFake @MarSte92__ Parlate parlate ma io anche col virus potevo correre e saltare come una capretta non come voi pensi… - Ketto97n2 : @FredtheFake @MarSte92__ Parlate parlate ma io anche col virus potevo correre e saltare come una capretta non come… - TEMPTRVSS : @Idrinkteagurls si allora hahahah se posso saltare tutti i brani che voglio, se ci sono pubblicitá e se mette virus - enanias : RT @PaoloBorg: Abbiamo dei vaccini e per la fretta vogliamo usarli senza rispettare quel poco di evidenze scientifiche che abbiamo? Su Astr… - castell32082033 : RT @PaoloBorg: Abbiamo dei vaccini e per la fretta vogliamo usarli senza rispettare quel poco di evidenze scientifiche che abbiamo? Su Astr… -