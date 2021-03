Il primo gesto politico di Zingaretti? Le sue dimissioni (Di giovedì 4 marzo 2021) E' il giorno del terremoto Pd. Come il comandante Schettino, Zingaretti abbandona la nave che affonda? E' la prima immagine che viene in mente, di fronte al gesto a sorpresa del segretario dimissionario. Da sempre accusato di inconsistenza, di non lasciare il segno, di non brillare per coraggio, indubbiamente stavolta ha spiazzato un po' tutti, persino i suoi stessi gruppi parlamentari. Anzi, si può dire che il primo vero gesto politico di Zingaretti è la sua scelta di andarsene. Ed è tutto dire. Del resto, il fuoco amico contro di lui era diventato un incendio. Nella sua durissima lettera d'addio, "Zinga" lamenta d'essere diventato un bersaglio, ma negli ultimi mesi non ne ha effettivamente azzeccata una. Prima si è invaghito di Giuseppe Conte, al punto da affidargli la leadership dei ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 marzo 2021) E' il giorno del terremoto Pd. Come il comandante Schettino,abbandona la nave che affonda? E' la prima immagine che viene in mente, di fronte ala sorpresa del segretario dimissionario. Da sempre accusato di inconsistenza, di non lasciare il segno, di non brillare per coraggio, indubbiamente stavolta ha spiazzato un po' tutti, persino i suoi stessi gruppi parlamentari. Anzi, si può dire che ilverodiè la sua scelta di andarsene. Ed è tutto dire. Del resto, il fuoco amico contro di lui era diventato un incendio. Nella sua durissima lettera d'addio, "Zinga" lamenta d'essere diventato un bersaglio, ma negli ultimi mesi non ne ha effettivamente azzeccata una. Prima si è invaghito di Giuseppe Conte, al punto da affidargli la leadership dei ...

Il primo gesto politico di Zingaretti? Le sue dimissioni Panorama Pd toscano: Zingarettiani mobilitati, il resto alla finestra Le reazioni alle dimissioni del segretario nazionale. Rossi chiama tutti alla mobilitazione "per Nicola". Ecco gli scenari dalla regione che ha innescato il logoramento ...

Pd, D'Elia: «Da Zingaretti gesto politico di grande responsabilità e generosità» "Di fronte al degrado del dibattito interno e alla discussione tutta sul potere il segretario ne ha tratto le conseguenze, compiendo un gesto politico di grande responsabilità ...

