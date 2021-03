Covid, Galli: “Anticorpi monoclonali non ancora disponibili in routine clinica” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Gli Anticorpi monoclonali non sono ancora del tutto disponibili. Io ne ho potuto somministrare, in tutto, uno. In un solo caso, con una procedura di tipo compassionevole. Ma l’utilizzo corrente è ancora da definire sulla base di disponibilità che si prospettano, però, nel brevissimo termine”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Galli ha spiegato che i monoclonali “hanno senso e utilità per le persone che sono nelle primissime fasi di malattia e che hanno connotazione caratteristiche tali da essere considerate come persone a rischio di un’evoluzione negativa”. In generale “su 100 persone che si infettano 5 andranno in ospedale e uno morirà. Il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Glinon sonodel tutto. Io ne ho potuto somministrare, in tutto, uno. In un solo caso, con una procedura di tipo compassionevole. Ma l’utilizzo corrente èda definire sulla base dità che si prospettano, però, nel brevissimo termine”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano.ha spiegato che i“hanno senso e utilità per le persone che sono nelle primissime fasi di malattia e che hanno connotazione caratteristiche tali da essere considerate come persone a rischio di un’evoluzione negativa”. In generale “su 100 persone che si infettano 5 andranno in ospedale e uno morirà. Il ...

