Cosa ti manca in questo momento? Scoprilo con il test volto o farfalla (Di giovedì 4 marzo 2021) Cosa manca nella tua vita? Il test volto o farfalla ti svela quello che manca di più nelle tue giornate in questo momento: scopriamolo insieme. Sei convinto che manchi qualCosa nella tua vita ma non sai precisamente Cosa sia? Anche se credi di non poter rispondere a questa domanda, con ogni probabilità il tuo subconscio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 marzo 2021)nella tua vita? Ilti svela quello chedi più nelle tue giornate in: scopriamolo insieme. Sei convinto che manchi qualnella tua vita ma non sai precisamentesia? Anche se credi di non poter rispondere a questa domanda, con ogni probabilità il tuo subconscio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GassmanGassmann : La cosa che mi manca di più dopo un anno di distanziamento, è abbracciare , ridere e sentirvi ridere!!! Ma tornerem… - ilriformista : -Cosa manca a #DiMaio per essere ormai un vero democristiano? -La gobba e l'intelligenza di Andreotti credo. La v… - ZulloRh : Parla la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, tu portami dove sto a galla che qui mi manca l'aria....????… - bosegre : @Franci9813 @ohangiedon @zorzi_gaia Dai cosa mi son persa, riposta il video sonoro, quelli sentiti eran tutti molto… - Jessi___94 : •Oh, cosa c’è che mi manca di te oh oh oh cosa c’è che mi manca di te Mi manca guardarti mentre dormi, mentre balli… -