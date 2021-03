Che fine hanno fatto i Neri per Caso (Di giovedì 4 marzo 2021) La loro splendida canzone Le Ragazze, intonata a cappella sul palco dell’Ariston ormai più di 25 anni fa, aveva conquistato tutti: i Neri per Caso hanno poi avuto una brillante carriera, lavorando accanto a grandissimi artisti della musica italiana. Negli ultimi tempi, di loro si è sentito parlare un po’ meno. Che fine hanno fatto? I Neri per Caso nascono ufficiosamente agli inizi degli anni ’90, esibendosi in un primo momento solo in alcuni locali di Salerno. La formazione originaria vedeva la presenza dei fratelli Gonzalo e Domenico Caravano, dei loro cugini Ciro e Diego Caravano, nonché di Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis: proprio per celebrare i loro cognomi (ed evidenziare i forti legami di parentela che univa la maggior parte di loro), la ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021) La loro splendida canzone Le Ragazze, intonata a cappella sul palco dell’Ariston ormai più di 25 anni fa, aveva conquistato tutti: iperpoi avuto una brillante carriera, lavorando accanto a grandissimi artisti della musica italiana. Negli ultimi tempi, di loro si è sentito parlare un po’ meno. Che? Ipernascono ufficiosamente agli inizi degli anni ’90, esibendosi in un primo momento solo in alcuni locali di Salerno. La formazione originaria vedeva la presenza dei fratelli Gonzalo e Domenico Caravano, dei loro cugini Ciro e Diego Caravano, nonché di Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis: proprio per celebrare i loro cognomi (ed evidenziare i forti legami di parentela che univa la maggior parte di loro), la ...

_the_jackal : Ragazzi ma il carello dei fiori che fine ha fatto? #Sanremo2021 - TizianoFerro : Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lav… - ladyonorato : In India si sono occupati di capire quanti sono i cittadini immuni per guarigione e hanno fatto test sierologici di… - _lasilviaaa : RT @danielledevonne: Comunque se alla fine della favola è Federico a salvare Ludovica dal Mantovano come Lucianonha salvato Clelia da Oscar… - PromotedJanguss : @_DAGOSPIA_ Aspetta un attimo: ma se l’#Europa ci dice che entro giugno saremo tutti vaccinati, che ce ne facciamo… -