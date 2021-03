Aquila vince Masterchef 10! (Di venerdì 5 marzo 2021) Masterchef Italia ha incoronato il suo trionfatore: è Francesco Aquila il vincitore della decima edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al termine di una finale equilibrata ed avvincente, conclusasi pochi minuti fa su Sky Uno, culmine di un’edizione di altissimo livello. Per il vincitore, 100mila euro in gettori d’oro e la possibilità di pubblicare il libro di ricette con Baldini&Castoldi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021)Italia ha incoronato il suo trionfatore: è Francescoil vincitore della decima edizione del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al termine di una finale equilibrata ed avnte, conclusasi pochi minuti fa su Sky Uno, culmine di un’edizione di altissimo livello. Per il vincitore, 100mila euro in gettori d’oro e la possibilità di pubblicare il libro di ricette con Baldini&Castoldi.

covntd : immaginate guardare ransemo e non aquila che vince sucks to be you - Lorella_Stagno : #Aquila vince #MasterChef . Bravo, era la mia, seconda scelta Speravo vincesse #Irene, ma va bene così. - FraLac1999 : @99Fulvio Concordo. Antonio più forte di tutti, ma non sempre vince il più forte, a volte vince chi gioca meglio.. onori a Aquila - TweetNotizie : MasterChef, la finalissima: Francesco Aquila vince l'edizione 2021 - leggoit : #MasterChef, la finalissima: Francesco Aquila vince l'edizione 2021 -