(Di giovedì 4 marzo 2021) Carlo, allenatore dell’Everton, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha affrontato vari temi, a cominciare dai giocatori che ha allenato in passato e che oggi sono colleghi. Seguo tutti i giocatori che ho avuto. Certo, nonl’esperienza che ho io, ma questo è un punto a loro favore perché significa che sono più giovani. Questo mondo inevitabilmente porta critiche, ma loro lo sanno meglio di me e ad esempio due allenatori comeperi loro. Ogni tanto mi capita anche di fare qualche telefonata con loro, pochi giorni fa ho sentito Pippo Inzaghi. Lui è uno di quelli che sento più spesso. Sono molto legato a lui, come a tutti i giocatori che avuto, soprata quelli ...

pisto_gol : Guardiola, Klopp, Zidane, Tuchel, Conte, Sarri, Pirlo, Pochettino, Lopetegui, Bielsa, Ancelotti : tutti i migliori… - 100x100Napoli : #Ancelotti parla di #Pirlo, #Gattuso e Pippo #Inzaghi che ha allenato e che ora sono allenatori. - napolista : Ancelotti: “Pirlo e Gattuso hanno tutto per risolvere i problemi” L’allenatore dell’Everton a Sky Sport: “Non hanno… - MondoNapoli : Ancelotti: 'Spesso telefono Gattuso e Pirlo. Scudetto? Ecco chi spero vinca' - - sportli26181512 : Ancelotti: 'Scudetto? Spero nel Milan ma Conte... Pirlo e Gattuso possono risolvere i loro problemi': L'allenatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti Pirlo

...L'allenatore dell'Everton Carloè intervenuto a Sky Sport e ha parlato del rendimento di alcuni suoi ex calciatori che si stanno ora disimpegnando da allenatori. A partire da Andreae ...... ha esordito con tanta ironia. 'Questo mondo inevitabilmente porta critiche, ma loro lo sanno meglio di me. Per esempio due allenatori comee Gattuso hanno tutto per risolvere i loro ...Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha parlato di quanto sta accadendo nel campionato italiano di Serie A.Interessante intervista rilasciata da Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell’Everton, ai microfoni di Sky Sport. Sir Carlo ha parlato a lungo anche di quelli che potrebbero essere definiti come suoi ...