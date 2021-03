Adios | l' avventura narrativa su un allevatore di suini stanco di lavorare per la Mafia ha una data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 4 marzo 2021)è un gioco in prima persona incentrato su una decisione particolarmente complicata. Il protagonista è undiche non vuole più collaborare con la. L'diha una vita semplice, ma è tormentato dal senso di colpa per il percorso professionale che ha scelto: ed è così che un giorno quando il suo amico sicario e il suo compagno si presentano nella proprietà per sbarazzarsi di un altro corpo, il protagonista deciderà di opporsi ai due signori. La storia quindi prende il via: il vecchio amico farà tutto il possibile per far cambiare idea all'. Di fronte alla vostra difficile decisione, completerete le faccende della fattoria e continuerete a dialogare in modo significativo con il sicario che non ha altra scelta che ...