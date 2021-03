WandaVision e It’s a Sin, quando non fare la seconda stagione è una scelta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Spesso ci si lamenta di quelle serie che, pur molto apprezzate al loro esordio, continuano imperterrite stagione dopo stagione perdendo smalto e originalità. Negli ultimi anni, per fortuna, questa tendenza si sta arrestando e, soprattutto con l’arrivo di numerose piattaforme streaming, si punta a titoli più compressi, se non addirittura a miniserie che si esauriscono compiutamente nell’arco di un singolo ciclo di episodi. quando la storia è potente e l’idea originale e innovativa non serve portarla avanti all’infinito. Lo sanno bene i fan di WandaVision di Disney+, che arriverà a conclusione con un atteso nono episodio venerdì 5 marzo (probabilmente dalla durata maggiore). La serie con protagonisti Wanda Maximoff e Visione ha conquistato il pubblico con la sua struttura ironica ed enigmatica, riprendendo nei primi ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) Spesso ci si lamenta di quelle serie che, pur molto apprezzate al loro esordio, continuano imperterritedopoperdendo smalto e originalità. Negli ultimi anni, per fortuna, questa tendenza si sta arrestando e, soprattutto con l’arrivo di numerose piattaforme streaming, si punta a titoli più compressi, se non addirittura a miniserie che si esauriscono compiutamente nell’arco di un singolo ciclo di episodi.la storia è potente e l’idea originale e innovativa non serve portarla avanti all’infinito. Lo sanno bene i fan didi Disney+, che arriverà a conclusione con un atteso nono episodio venerdì 5 marzo (probabilmente dalla durata maggiore). La serie con protagonisti Wanda Maximoff e Visione ha conquistato il pubblico con la sua struttura ironica ed enigmatica, riprendendo nei primi ...

QueenMa48259649 : Raga scusate Non ho ancora visto Wandavision. Ma già ho solo in testa IT'S BEEN AGATHA ALL ALONG 24/7 Aaaaaaaa - pavuuy : @lilfrusx @wandavision Anna, questa sta diventando un’ossessione. Boh nel dubbio IT’S BEEN AGATHA ALL ALONGGGG - pale_blue_ric : +++WANDAVISION SPOILERS+++ in più nel primo monologo Ultron dice “how is humanity saved, if it's not allowed to ev… - vikientofu : OH LA LA LA ECCOMI QUA IT’S #WandaVision TIME - ahoy_mat : Le serie della Marvel tra i più grandi doni che Disney + e la tv in generale potesse farci no it's true #WandaVision -

Ultime Notizie dalla rete : WandaVision It’s WandaVision, gli eroi Marvel ripartono dagli anni Cinquanta Corriere della Sera