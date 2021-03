Timent Run 10k | iscrizioni aperte

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Scattano il 5 marzo lealla seconda edizione dellaRun 10k, la gara di 10 km inaugurata lo scorso anno, in piena pandemia, a Latisana (UD). Dopo il suo straordinario successo dello scorso 11 ottobre, con le vittorie di Luca Parisi e Marta Fabris, la gara cambia completamente scenario spostandosi al 9 maggio, per offrire ai partecipanti colori diversi e un percorso completamente rivisto, più veloce e panoramico, disegnato sulla nuova pista ciclopedonale andando anche a toccare un tratto della passeggiata sul fiume Tagliamento. Gli ultimi 300 metri saranno in pieno centro cittadino, fino al traguardo posto in Piazza Indipendenza sede anche della partenza. Lesono state fissate a un costo di 11 euro fino al 5 aprile, con ulteriore sconto di 1 euro per i gruppi con un minimo di 8 adesioni. Sarà importante ...