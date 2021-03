Texas e Mississippi riaprono al 100%, via a restrizioni e mascherine dal 10 marzo: “Libertà per tutti” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Austin, 3 mar – Gli Stati del Texas e del Mississippi rimuovono l’obbligo di indossare la mascherina e tutte le altre restrizioni imposte per contrastare l’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il governatore Greg Abbott su Twitter e in un comunicato diffuso sul proprio sito istituzionale. Poco dopo l’annuncio di Abbott, il governatore del Mississippi Tate Reeves ha dichiarato che avrebbe posto fine all’obbligo di portare i dispositivi di protezione individuale del Mississippi, a partire dal mercoledì di questa settimana. «I numero di ricoveri e di casi positivi è precipitato e il vaccino viene distribuito rapidamente», ha twittato Reeves. «È ora!» Texas e Mississippi riaprono al 100% «E’ il momento di riaprire il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Austin, 3 mar – Gli Stati dele delrimuovono l’obbligo di indossare la mascherina e tutte le altreimposte per contrastare l’epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il governatore Greg Abbott su Twitter e in un comunicato diffuso sul proprio sito istituzionale. Poco dopo l’annuncio di Abbott, il governatore delTate Reeves ha dichiarato che avrebbe posto fine all’obbligo di portare i dispositivi di protezione individuale del, a partire dal mercoledì di questa settimana. «I numero di ricoveri e di casi positivi è precipitato e il vaccino viene distribuito rapidamente», ha twittato Reeves. «È ora!»al«E’ il momento di riaprire il ...

