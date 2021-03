Tegola Milan, un altro infortunato! Pioli ora trema (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cresce l’allarme infortunati in casa Milan. Durante la sfida contro l’Udinese, infatti, dopo il primo tempo, Sandro Tonali è costretto a uscire a causa di un problema fisico. Grattacapo per Stefano Pioli. Al termine del primo tempo di Milan-Udinese, infatti, ha dovuto decidere già dei cambi di formazione. Meite ha preso il posto di Sandro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cresce l’allarme infortunati in casa. Durante la sfida contro l’Udinese, infatti, dopo il primo tempo, Sandro Tonali è costretto a uscire a causa di un problema fisico. Grattacapo per Stefano. Al termine del primo tempo di-Udinese, infatti, ha dovuto decidere già dei cambi di formazione. Meite ha preso il posto di Sandro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

