Sanremo 2021, perché Fedez ha pianto (E vinto, secondo noi) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021: Fedez che piange sul palco, al termine dell’esibizione, con Francesca Michielin, mostrando apertamente commozione e fazzolettino bianco. Fedez che immediatamente balza tra i “misteri” della prima serata del Festival. Il mondo social si chiede il perché delle lacrime copiose del cantante, ignorando che l’Ariston, sebbene vuoto, è, a detta di tutti, uno dei palchi più impegnativi ed emozionanti di sempre. E Fedez non stava prendendo il numeretto della gastronomia dell’Esselunga, ma cantando dal vivo (cosa che non faceva da mesi) davanti a milioni di telespettatori. E pronti a fucilarlo, siamo onesti, alla prima stonatura o sentore di auto-tune. perché Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni, divide gli animi come Mosè le acque. Venerato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021)che piange sul palco, al termine dell’esibizione, con Francesca Michielin, mostrando apertamente commozione e fazzolettino bianco.che immediatamente balza tra i “misteri” della prima serata del Festival. Il mondo social si chiede ildelle lacrime copiose del cantante, ignorando che l’Ariston, sebbene vuoto, è, a detta di tutti, uno dei palchi più impegnativi ed emozionanti di sempre. Enon stava prendendo il numeretto della gastronomia dell’Esselunga, ma cantando dal vivo (cosa che non faceva da mesi) davanti a milioni di telespettatori. E pronti a fucilarlo, siamo onesti, alla prima stonatura o sentore di auto-tune., insieme alla moglie Chiara Ferragni, divide gli animi come Mosè le acque. Venerato ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - xFuckTheSystem : Colapesce, Dimartino - Musica leggerissima (Official Video - Sanremo 2021) - mrjones1981 : A proposito di Irama (che personalmente spero resti anche solo per l’enorme lavoro che c’è dietro), regolamento e q… -