Omicidio Ilenia Fabbri | a Faenza arrestati l' ex marito e un conoscente

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Due persone sono state arrestate nella notte per l’di, la 46enne sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di, in provincia di Ravenna. Si tratta dell’exe di un suo, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del delitto e raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Ravenna su richiesta dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza sulla base delle indagini della squadra mobile di Ravenna e dello Sco. Il movente dell’è riconducibile, per gli inquirenti al “profondo astio” che l’exprovava nei confronti della donna “a causa delle sue pretese economiche” conseguenti alla separazione del 2018 e ancora pendenti. L’inchiesta di Procura ...