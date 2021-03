Joao Mario incanta lo Sporting | sempre più vicino il riscatto dall’Inter

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una vera rinascita quella vissuta in questa stagione dacon la maglia delloLisbona. Dopo diverse stagioni sottotono e svariate maglie cambiate negli ultimi anni, il centrocampista o trequartista sembra essersi ritrovato. Ancora in prestito dall'Inter, il classe 1993 sembra essere destinato però alla permanenza in Patria.Come riporta Record, infatti,è ormai diventato un calciatore imprescindibile per la compagine di Lisbona agli ordini di Ruben Amorim tanto che la società avrebbe deciso per farlo diventare a tutti gli effetti di sua proprietà acquistandolo a titolo definitivo. Il giocatore ha un accordo in corso con l'Inter fino al 2022 ma loè deciso e lo riscatterà nonostante l'alto ingaggio. ITA Sport Press.

