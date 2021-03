Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira prima ancora di partire (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolina Stramare Acque agitate in Honduras, prima ancora dell’esordio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in programma per lunedì 15 marzo. Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha scelto infatti di rinunciare all’avventura nel reality di Canale 5, che vedrà al timone Ilary Blasi. A comunicare la notizia sono stati gli account social del reality. “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi“ si legge nel post, che non approfondisce oltre i motivi del forfait. Nelle prossime ore, probabilmente, la produzione del programma dovrà andare in cerca di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021)Acque agitate in Honduras,dell’esordio della nuova edizione dell’dei, in programma per lunedì 15 marzo., Miss Italia 2019, ha scelto infatti di rinunciare all’avventura nel reality di Canale 5, che vedrà al timone Ilary Blasi. A comunicare la notizia sono stati gli account social del reality. “non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’dei“ si legge nel post, che non approfondisce oltre i motivi del forfait. Nelle prossime ore, probabilmente, la produzione del programma dovrà andare in cerca di ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - Giornaleditalia : Isola dei Famosi 2021, quando inizia e concorrenti: cast ufficiale - nevrotika : RT @Ale74226567: Comunque una cosa è chiara o è la prima volta che guardate il gf o vi manca così tanto da continuare la polemica Il gf è… -