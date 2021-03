Davvero a Washington qualcuno tifa per la stretta Ue su Big Tech? (Di mercoledì 3 marzo 2021) “È tempo che l’Europa sia sovrana in ambito digitale”. È quanto hanno scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel e i primi ministro danese Mette Frederiksen, finlandese Sanna Marin ed estone Kaja Kallas in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Le quattro leader hanno fatto appello a una “forte relazione transatlantica”. Tradotto: il presidente statunitense Joe Biden è l’interlocutore giusto per parlare di regolamentazione delle Big Tech. Sempre Politico, testata tra le più lette nella “bolla di Bruxelles”, hai affrontato il tema con Ben Scott, direttore di Reset, società che si occupa di democrazia digitale, e già consulente di Hillary Clinton. Secondo Scott “Biden vuole Davvero legiferare, ma ci sono altre priorità e la politica statunitense è paralizzata alla polarizzazione”. Il riferimento è alle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) “È tempo che l’Europa sia sovrana in ambito digitale”. È quanto hanno scritto la cancelliera tedesca Angela Merkel e i primi ministro danese Mette Frederiksen, finlandese Sanna Marin ed estone Kaja Kallas in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Le quattro leader hanno fatto appello a una “forte relazione transatlantica”. Tradotto: il presidente statunitense Joe Biden è l’interlocutore giusto per parlare di regolamentazione delle Big. Sempre Politico, testata tra le più lette nella “bolla di Bruxelles”, hai affrontato il tema con Ben Scott, direttore di Reset, società che si occupa di democrazia digitale, e già consulente di Hillary Clinton. Secondo Scott “Biden vuolelegiferare, ma ci sono altre priorità e la politica statunitense è paralizzata alla polarizzazione”. Il riferimento è alle ...

