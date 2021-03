Covid, Biden: chi vuol togliere mascherine è come un uomo di Neanderthal (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'Chi vuole rimuovere l'obbligo di indossare e mascherine la pensa come l'uomo di Neanderthal'. Lo ha detto Joe Biden riferendosi ai governatori degli Stati americani in cui si intendono rimuovere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) 'Chie rimuovere l'obbligo di indossare ela pensal'di'. Lo ha detto Joeriferendosi ai governatori degli Stati americani in cui si intendono rimuovere ...

MediasetTgcom24 : Covid, Biden: chi vuol togliere mascherine è come un uomo di Neanderthal #Biden - minomazz : Pensiero Neanderthaliano': Biden si scaglia contro gli stati che eliminano le restrizioni anti Covid - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Covid, Biden: chi vuol togliere mascherine è come un uomo di Neanderthal #Biden - vik_brantegem : RT @AlfioKrancic: New York – “Avremo vaccini per tutti gli americani entro la fine di maggio”: è l'annuncio clamoroso di Joe Biden. Il pres… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Biden: chi vuol togliere mascherine è come un uomo di Neanderthal #Biden -