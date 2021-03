Cosmi: “Credo ancora alla salvezza, ma non possiamo farlo senza sette giocatori” (Di giovedì 4 marzo 2021) Comincia con una sconfitta il ritorno in Serie A di Serse Cosmi, battuto 5-1 dall’Atalanta: “Il valore dell’Atalanta lo conoscevamo, stasera volevo capire i valori della mia squadra anche sul piano psicologico. Al di là dell’immenso valore dell’avversario e del suo strapotere fisico ho capito che non possiamo giocare da qui alla fine con sette giocatori importanti fuori. Oggi mancavano Vulic, Molina, Ounas e Di Carmine, che aveva problemi all’adduttore. Elementi che hanno fatto spesso i titolari, avrei voluto iniziare con un po’ più di scelta”. Sulla salvezza: “Oggi avremmo anche potuto giocare una partita migliore e perdere lo stesso. L’Atalanta non sa solo riconquistare i palloni ma anche gestirli, ha giocatori come Ilicic e Muriel che sono migliorati ulteriormente. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Comincia con una sconfitta il ritorno in Serie A di Serse, battuto 5-1 dall’Atalanta: “Il valore dell’Atalanta lo conoscevamo, stasera volevo capire i valori della mia squadra anche sul piano psicologico. Al di là dell’immenso valore dell’avversario e del suo strapotere fisico ho capito che nongiocare da quifine conimportanti fuori. Oggi mancavano Vulic, Molina, Ounas e Di Carmine, che aveva problemi all’adduttore. Elementi che hanno fatto spesso i titolari, avrei voluto iniziare con un po’ più di scelta”. Sulla: “Oggi avremmo anche potuto giocare una partita migliore e perdere lo stesso. L’Atalanta non sa solo riconquistare i palloni ma anche gestirli, hacome Ilicic e Muriel che sono migliorati ulteriormente. ...

TuttoMercatoWeb : Crotone, Cosmi: 'Salvezza? Ci credo ma non possiamo fare a meno di sette titolari' - sportface2016 : #Crotone, #Cosmi: 'Oggi mancavano Ounas, Di Carmine, Benali, Molina, tutti giocatori che hanno fatto spesso i titol… - guglielmotim : @alexfrosio Avevo capito perfettamente, credo di non essermi spiegato io e mi scuso: intendevo che forse vengono c… - Slg_29 : @Falso_Nueve_IT Mi sembra francamente una mossa per preparare la B del prossimo anno, perché non credo che in Cosmi… - Falso_Nueve_IT : Non esiste un solo motivo per esonerare Stroppa e prendere Cosmi. Il Crotone ha enormi problemi di qualità, probab… -