Chi è Random | alla sua prima volta sul palco di Sanremo

Il nome d'arte, «Random», non lo ha scelto per caso, come la traduzione letterale della parola potrebbe far pensare. È stata, invece, la volontà di rendere internazionale il proprio sé a spingere il ragazzo, vent'anni in aprile, a convertire il proprio cognome all'inglese. Emanuele Caso, che a due anni ha lasciato Napoli per seguire i genitori a Riccione, allora, è diventato Random, il rapper – uno dei tanti – voluti da Amadeus per il Sanremo del rilancio.

