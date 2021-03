Belen da record: ottiene il suo 30esimo tapiro d’oro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Belen Rodriguez è la più attapirata di Striscia la Notizia; la bella argentina ha infatti ricevuto da pochissimo il suo 30esimo tapiro da Valerio Staffelli. Il motivo? Belen sabato scorso ha partecipato all’inaugurazione di un locale Milanese dove in tantissimi sono stati ripresi senza mascherina. Nella puntata di martedì 2 Marzo di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il 30esimo tapiro d’oro alla bella Belen Rodriguez! Dopo essersi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)Rodriguez è la più attapirata di Striscia la Notizia; la bella argentina ha infatti ricevuto da pochissimo il suoda Valerio Staffelli. Il motivo?sabato scorso ha partecipato all’inaugurazione di un locale Milanese dove in tantissimi sono stati ripresi senza mascherina. Nella puntata di martedì 2 Marzo di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato ilalla bellaRodriguez! Dopo essersi Articolo completo: dal blog SoloDonna

solospettacolo : Tv: Striscia, tapiro numero 30 per Belén è record - infoitcultura : Belen Rodriguez da record: in arrivo il trentesimo Tapiro d'oro - infoitcultura : Belen: 30esimo Tapiro d’Oro, è record. Motivo della consegna e la reazione - infoitcultura : Belen Rodriguez da record, assurdo: è la 30esima volta! - Luca_zone : RT @Striscia: Le sue foto al vip party senza mascherina non sono passate inosservate #BelenRodriguez @VStaffelli -