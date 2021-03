Traffico Roma del 02-03-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione Buonasera il tuo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delche sta tornando alla normalità sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare restano Tuttavia code lungo la carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino e lo svincolo Ostia Acilia in tangenziale ancora crude verso San Giovanni tra Tor di Quinto dalla Salaria attenzione sul tratto Urbano dellaL’Aquila un incidente provoca code tra l’uscita di Viale Palmiro Togliatti lo svincolo di Tor Cervara in uscita daincidente code sulla via del mare poco prima di Tor di Valle in direzione di Acilia sulla Cristoforo Colombo permangono incolonnamenti 3 via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia e per i noti i ...