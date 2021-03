Santa Marinella di Fulminacci | il testo della canzone di Sanremo 2021

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) All’anagrafe si chiama Filippo Uttinacci ma il pubblico ormai lo conosce con il nome di. Il cantautore romano è noto al grande pubblico per aver vinto il Premio Tenco. Asi presenterà con la sua, ilè ispirato da un racconto che gli è stato fatto due anni fa. Non ci resta che leggerlo. IldidiOggi sai è uno di quei giorni cheSe mi vuoi lasciami stareE non c’è nessuno nei dintorni cheDentro me ci sappia guardareRoma, che è una città di mare,Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumareTanto non c’è più niente di cui innamorarsi per semprePer cui valga la pena restareQuindi stanotte abbracciami alle spalleFammi addrizzare i peli sulla ...