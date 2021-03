Quando Cosmi raccontava delle “combine” del Crotone in Serie C (VIDEO) (Di martedì 2 marzo 2021) Il web non butta via niente, altro che diritto all’oblio. Sui social il giornalista Benny Giardina ritrova un vecchio fuorionda di Striscia la notizia di circa 20 anni fa nel quale Serse Cosmi, nuovo allenatore del Crotone, raccontava del far west della Serie C, tra partite combinate e gol regalati. In quel divertente fuorionda Cosmi racconta proprio della stagione 1999-2000 del Crotone, coi calabresi promossi in Serie B dalla Serie C1 grazie anche ai 28 gol dell’attaccante pugliese Deflorio in 31 partite, record assoluto di reti realizzate in una sola stagione in Serie C1. Di quei 28 gol “buoni alla fine ne saranno stati 20, perché il Crotone era già promosso, si mettevano d’accordo, perdevano 4-3 e faceva tre gol ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Il web non butta via niente, altro che diritto all’oblio. Sui social il giornalista Benny Giardina ritrova un vecchio fuorionda di Striscia la notizia di circa 20 anni fa nel quale Serse, nuovo allenatore deldel far west dellaC, tra partite combinate e gol regalati. In quel divertente fuoriondaracconta proprio della stagione 1999-2000 del, coi calabresi promossi inB dallaC1 grazie anche ai 28 gol dell’attaccante pugliese Deflorio in 31 partite, record assoluto di reti realizzate in una sola stagione inC1. Di quei 28 gol “buoni alla fine ne saranno stati 20, perché ilera già promosso, si mettevano d’accordo, perdevano 4-3 e faceva tre gol ...

