Pierpaolo Pretelli in ansia per il fratello Giulio che diventerà padre: "Deve subito muoversi per lavorare"

Giulio Pretelli comunica che presto diventerà padre Venerdì scorso, in occasione della semifinale del Grande fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha scoperto che la prossima estate diventerà zio. Ebbene sì, il fratello più piccolo Giulio, che il pubblico di Barbara D'Urso conosce benissimo, si è presentato nel giardino del loft di Cinecittà per confessargli che la sua giovane fidanzata aspetta un bambino. "Questa è una cosa che è capitata anche a te prima di me. Sai che ho al mio fianco una ragazza splendida che non vedo l'ora di farti conoscere. Lei ha una grande maturità, è molto dolce. Sono molto innamorato di lei. Diciamo che è una cosa che riguarda noi due, ma anche te e la famiglia. Diventerai uno zio e Leo avrà un ..."

