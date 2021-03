MotoGP, Joan Mir: 'Dopo il titolo non so più cosa sognare' (Di martedì 2 marzo 2021) Il Campione del mondo in carica Joan Mir , pronto a ripartire dai test in Qatar in programma questa settimana , è stato candidato ai Laureus World Sport Awards che premiano gli sportivi che sono stati ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021) Il Campione del mondo in caricaMir , pronto a ripartire dai test in Qatar in programma questa settimana , è stato candidato ai Laureus World Sport Awards che premiano gli sportivi che sono stati ...

FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Joan Mir: 'non sono il favorito, prima devo ripetermi': 'Ho vinto troppo, troppo in fretta, e non ho conquistato il mondia… - gponedotcom : Joan Mir: 'non sono il favorito, prima devo ripetermi': 'Ho vinto troppo, troppo in fretta, e non ho conquistato il… - infoitsport : MotoGP, Joan Mir: “Team satellite Suzuki? C’è un problema di budget” - corsedimoto : MOTOGP - Joan #Mir proverà a difendere il titolo #MotoGP nel 2021. Non partirà da favorito, ma il pilota #Suzuki se… - matteopittaccio : @sepangracing approccia la #MotoGP 2021 togliendo i veli sulle proprie M1. ? @ValeYellow46 torna in una squadra sa… -