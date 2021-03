Mago arrestato con l’accusa di omicidio colposo: il mago De Simone convince un disabile a rifiutare un intervento salvavita (Di martedì 2 marzo 2021) omicidio colposo di un disabile: sarebbe questa l’ipotesi di reato a carico di un “mago” finito in manette a Reggio Calabria, accusato di aver raggirato e convinto un uomo, affetto da infermità mentale, a rifiutare un intervento salvavita. disabile muore dopo aver rifiutato un intervento: arrestato un mago Le indagini sulla morte dell’uomo sarebbero scattate nel 2019, e avrebbero portato all’arresto di un mago, il 40enne Davide De Simone, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sul decesso di un disabile mentale. La misura di custodia ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021)di un: sarebbe questa l’ipotesi di reato a carico di un “” finito in manette a Reggio Calabria, accusato di aver raggirato e convinto un uomo, affetto da infermità mentale, aunmuore dopo aver rifiutato ununLe indagini sulla morte dell’uomo sarebbero scattate nel 2019, e avrebbero portato all’arresto di un, il 40enne Davide De, accusato dinell’ambito dell’inchiesta sul decesso di unmentale. La misura di custodia ...

