“Ma quanto sei bella?”. Anna Tatangelo, le foto in abito trasparente spaccano lo schermo (Di martedì 2 marzo 2021) Una assoluta meraviglia, in bianco e nero. Una foto di Anna Tatangelo che lascia i fan a bocca aperta. Bellissima, elegantissima, provocante. La cantante di Sora si concede all’obiettivo senza troppe inibizioni, fasciata in un abito da sera nero dalle trasparenze pericolose e che fanno sognare. Anche perché la Tatangelo, nello scatto, non sembra indossare l’intimo. fotografia allusiva, insomma. Delicata. Ma soprattutto tremendamente sexy (e con una mano piazzata in modo “strategico” per evitare qualunque tipo di… eccesso). Ma la fotografia postata dalla cantante ed ex di Gigi D’Alessio, in verità, è un infallibile escamotage per attirare l’attenzione, insomma per far cadere gli occhi sul lungo sfogo che scrive a corredo delle immagini. Uno sfogo relativo al fatto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Una assoluta meraviglia, in bianco e nero. Unadiche lascia i fan a bocca aperta. Bellissima, elegantissima, provocante. La cantante di Sora si concede all’obiettivo senza troppe inibizioni, fasciata in unda sera nero dalle trasparenze pericolose e che fanno sognare. Anche perché la, nello scatto, non sembra indossare l’intimo.grafia allusiva, insomma. Delicata. Ma soprattutto tremendamente sexy (e con una mano piazzata in modo “strategico” per evitare qualunque tipo di… eccesso). Ma lagrafia postata dalla cantante ed ex di Gigi D’Alessio, in verità, è un infallibile escamotage per attirare l’attenzione, insomma per far cadere gli occhi sul lungo sfogo che scrive a corredo delle immagini. Uno sfogo relativo al fatto che ...

trash_italiano : QUANTO SEI DEA. - stra_mae : RT @ghiacciosottile: Vincere un programma televisivo non significa aver debellato un virus. Sei mesi a mangiare gratis e ti pagano anche pe… - FabioGiovanniD1 : @CroccanteD @PoliticaPerJedi per quanto le persone della lista non siano da me stimate quello che dici venire la pe… - ghiacciosottile : Vincere un programma televisivo non significa aver debellato un virus. Sei mesi a mangiare gratis e ti pagano anche… - ethanlupinfk : @lukefakee quanto sei modesto -