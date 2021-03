La Lega non rinvia la partita, il Toro non parte per raggiungere l’Olimpico (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi pomeriggio non si gioca ma si apre un caso. La Lega Serie A infatti non rinvia la partita, il Toro non parte per raggiungere l’Olimpico e Lazio-Torino, valida per la sesta di ritorno, in calendario oggi alle 18,30, rischia di diventare un caso come Juve-Napoli di inizio campionato, quando i napoletani vennero bloccati dall’Asl partenopea. A quel punto bianconeri si presentarono in campo, incassarono il 3-0 a tavolino ma, al terzo grado di giustizia sportiva, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il verdetto venne ribaltato tanto che la partita si giocherà il prossimo 17 marzo. La Lega Serie A ha deciso di confermare la gara anche se la risposta dell’Asl era stata secca. “Per il nostro Dipartimento di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi pomeriggio non si gioca ma si apre un caso. LaSerie A infatti nonla, ilnonpere Lazio-Torino, valida per la sesta di ritorno, in calendario oggi alle 18,30, rischia di diventare un caso come Juve-Napoli di inizio campionato, quando i napoletani vennero bloccati dall’Aslnopea. A quel punto bianconeri si presentarono in campo, incassarono il 3-0 a tavolino ma, al terzo grado di giustizia sportiva, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il verdetto venne ribaltato tanto che lasi giocherà il prossimo 17 marzo. LaSerie A ha deciso di confermare la gara anche se la risposta dell’Asl era stata secca. “Per il nostro Dipartimento di ...

