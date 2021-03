Draghi firma il suo primo Dpcm, sarà in vigore dal 6 marzo. Ecco cosa si può e cosa non si può fare (Di martedì 2 marzo 2021) Confermato il criterio dei colori e confermata l’impostazione generale delle restrizioni. Il Dpcm appena varato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il primo del nuovo premier, «è un decreto che prova a mantenere un impianto di conservazione nelle misure essenziali vigenti», come ha rivendicato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel presentarlo. Dunque, anche stavolta è mancato l’atteso cambio di passo rispetto al governo precedente, a partire dalla forma scelta per l’adozione delle misure: quella del Dpcm, appunto. E così l’unica differenza davvero marcata sta nel fatto che Draghi si è guardato bene dal presentare il Dpcm a “reti unificate”, lasciando invece la parola ai ministri competenti e ai tecnici: oltre a Speranza, la responsabile degli Affari regionali Maria ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Confermato il criterio dei colori e confermata l’impostazione generale delle restrizioni. Ilappena varato dal presidente del Consiglio, Mario, ildel nuovo premier, «è un decreto che prova a mantenere un impianto di conservazione nelle misure essenziali vigenti», come ha rivendicato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel presentarlo. Dunque, anche stavolta è mancato l’atteso cambio di passo rispetto al governo precedente, a partire dalla forma scelta per l’adozione delle misure: quella del, appunto. E così l’unica differenza davvero marcata sta nel fatto chesi è guardato bene dal presentare ila “reti unificate”, lasciando invece la parola ai ministri competenti e ai tecnici: oltre a Speranza, la responsabile degli Affari regionali Maria ...

