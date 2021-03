Al posto di Arcuri il generale Figliuolo (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo Borrelli via anche Arcuri. Il premier Mario Draghi prosegue il suo percorso di discontinuità rispetto al governo Conte e rimuove il discusso Commissario per l'emergenza affidando il ruolo al ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo Borrelli via anche. Il premier Mario Draghi prosegue il suo percorso di discontinuità rispetto al governo Conte e rimuove il discusso Commissario per l'emergenza affidando il ruolo al ...

matteosalvinimi : ++ Rimosso il Commissario #Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo.… - MassimGiannini : Al di là dei meriti e dei demeriti, la nomina del generale #Figliuolo al posto di #Arcuri è il primo atto di vera d… - ItaliaViva : Ottima giornata per gli italiani che finalmente possono contare su un cambio di passo sul piano vaccinale. Avevamo… - MianiAttilio : International Web Post VACCINO COVID, UE FIRMA CON MODERNA PER 300 MLN DI DOSI. ITALIA 25ESIMA IN UE SU PRIME DOS… - luigijannone : Molto buongiorno cari...comincia una settimana con un vento di cambiamento finalmente una persona capace al posto d… -