Ufficiale | Rennes | si dimette il tecnico Stéphan

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilrende noto con un comunicatole dimissioni di Julien. 40 anni, ilsaluta dopo 9 anni di guida tecnica, partendo dall’Under 19 e arrivando nel 2018 alla prima squadra. Il suo nome è legato alla storica prima qualificazione in Champions League dei bretoni. Attualmente ilè nono in classifica e reduce da una sequenza di tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali venerdì in casa contro il Nizza. Una serie negativa che dura da sei partite, alla quale va aggiunta l’eliminazione dalla Coppa di Francia ai 32esimi di finale per mano dell’Angers e dell’ultimo posto nella fase a gironi di Champions. -Foto-Get-French-Football-News L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Rennes

TUTTO mercato WEB

...della piattaforma. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Le probabili formazioni di Montpellier -...Ma il francese è stato comunque protagonista in questa campagna trasferimenti: saluti ale alla Ligue 1, il presente per lui è in Arabia Saudita. Come si legge nel comunicato..."Tutte le cose buone hanno una fine". E' l'incipit del messaggio che Jonathan Pitroipa (34) affida ai suoi profili social.Grazie al dialogo voluto con sindaci riottosi e cittadinanza, i Comuni transalpini contrari al nuovo standard cominciano a convincersi.