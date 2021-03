Speranza: “Curva risale, prossime settimane non facili” (Di lunedì 1 marzo 2021) “La Curva risale”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza parlando della situazione dell’epidemia del coronavirus nel nostro Paese. “Penso che le prossime settimane non siano facili per la gestione dell’emergenza Covid – ha poi aggiunto – La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che le prossime settimane non sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) “La”. Così il ministro della Salute Robertoparlando della situazione dell’epidemia del coronavirus nel nostro Paese. “Penso che lenon sianoper la gestione dell’emergenza Covid – ha poi aggiunto – La politica e le istituzioni hanno l’obbligo di dire sempre la verità, anche quando può non portare consenso. E io so che sarebbe bello dire che è tutto finito, che si può aprire tutto, che ormai siamo in una fase diversa. Però dire queste cose significa assumersi una responsabilità. E io credo che la più grande responsabilità per chi rappresenta le istituzioni e deve servirle con disciplina e onore sia dire sempre come stanno le cose, e purtroppo la verità è che lenon sono ...

TgLa7 : #Speranza: curva contagi sta risalendo in modo significativo. Da tutte le regioni nell'ultima settimana segni di risalita #COVID19 - Activnews24 : #Covid19, Speranza: 'Curva dei contagi sta risalendo, prossime settimane non saranno facili'. Il ministro:'Epidemia… - VCountry3 : RT @riktroiani: #Speranza: 'Curva contagi sta risalendo in modo significativo' (@SkyTG24). La prova del totale fallimento del Modello Itali… - OnlineAletheia : Emergenza coronavirus, Speranza:”La curva dei contagi risale” - Filo2385Filippo : RT @repubblica: ?? Covid, Speranza: 'Prossime settimane non saranno facili, la curva dei contagi sta crescendo, servono coraggio e scelte co… -