Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach 2021: programma, orari, tv. In calendario 2 discese e 1 superG (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo aver fatto calare ufficialmente il sipario sul fine settimana di Bansko, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 è pronta per trasferirsi sulle nevi austriache, dato che sarà Saalbach la grande protagonista del prossimo weekend di gare. Saalbach-Hinterglemm, che si trova nel distretto di Zell am See, nel Salisburghese, ci regalerà un filotto di gare tutte dedicate alla velocità. Nelle giornate di venerdì e sabato, per esempio, vedremo due discese, mentre nella giornata di domenica toccherà al superG. Dato che la classifica generale vede saldamento al comando il francese Alexis Pinturault, queste prove saranno l’occasione per definire in maniera migliore le graduatorie di specialità, con il nostro Dominik Paris che cercherà di ribadire ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo aver fatto calare ufficialmente il sipario sul fine settimana di Bansko, ladeldi scimaschile 2020-è pronta per trasferirsi sulle nevi austriache, dato che saràla grande protagonista del prossimo weekend di gare.-Hinterglemm, che si trova nel distretto di Zell am See, nel Salisburghese, ci regalerà un filotto di gare tutte dedicate alla velocità. Nelle giornate di venerdì e sabato, per esempio, vedremo due, mentre nella giornata di domenica toccherà al. Dato che la classifica generale vede saldamento al comando il francese Alexis Pinturault, queste prove saranno l’occasione per definire in maniera migliore le graduatorie di specialità, con il nostro Dominik Paris che cercherà di ribadire ...

_Carabinieri_ : Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo… - Eurosport_IT : Federica Brignone nella storia dello sci italiano! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #ValdiFassa | @FedeBrignone - SM_Difesa : #28febbraio Congratulazioni a Federica #Brignone del Centro Sportivo #Carabinieri che vince il Super Gigante Femmin… - vittopoto : RT @_Carabinieri_: Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo #Car… - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Importante successo di Federica #Brignone nel Super Gigante Femminile in Val di Fassa. L’atleta del Centro Sportivo #Car… -