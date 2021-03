Salerno | la deputata Bilotti scrive all’Asl | “Sui vaccini ascoltare appelli dei sindaci”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “L’Asl diprenda in seria considerazione l’ipotesi di utilizzare altre strutture, oltre a quelle ospedaliere, per la campagna vaccinale degli anziani, in particolare degli over 80, anche alla luce della disponibilità di spazi offerta daidi tanti comuni del Salernitano”. È quanto chiede Annadel Movimento 5 Stelle ai vertici dell’Azienda sanitaria locale salernitana. Una richiesta formulata alla luce delle segnalazioni giunte da numerosi primi cittadini sulle criticità riscontrate nelle vaccinazioni anti Covid agli anziani, non ultime quelle ricevute da alcunidel comprensorio dei Picentini. “Al di là dei ritardi riscontrati in alcune aree, come i Picentini, resta il grave problema delle difficoltà negli ...