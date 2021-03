Roma, ancora violazioni delle norme anti Covid: chiuse due attività (Di lunedì 1 marzo 2021) Continuano i controlli da parte della Polizia, 2 le attività commerciali chiuse e sanzionate. Gli Agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea con la collaborazione degli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone, dell’unità Cinofila dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio c.d. ad “Alto Impatto” come disposto con apposita ordinanza di servizio dal Questore di Roma Carmine Esposito. I controlli Sono state controllate dagli agenti 2 attività commerciali: la prima in piazza degli Zingari e la seconda in via Leonina. Qui i poliziotti hanno accertato infrazioni amministrative per inottemperanza alle prescrizioni per il controllo del contagio da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) Continuano i controlli da parte della Polizia, 2 lecommercialie sanzionate. Gli Agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea con la collaborazione degli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di, diretta da Agnese Cedrone, dell’unità Cinofila dell’U.P.G.S.P. e del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio c.d. ad “Alto Impatto” come disposto con apposita ordinanza di servizio dal Questore diCarmine Esposito. I controlli Sono state controllate dagli agenti 2commerciali: la prima in piazza degli Zingari e la seconda in via Leonina. Qui i poliziotti hanno accertato infrazioni amministrative per inottemperanza alle prescrizioni per il controllo del contagio da ...

