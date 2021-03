TuttoAndroid : OnePlus annuncia un evento per l’8 marzo: OnePlus 9 e Watch in vista #oneplus #oneplus9 #oneplus #oneplus9pro… -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus annuncia

Nothing è stata aperta da Pei dopo aver lasciatolo scorso ottobre, dove è stato co - fondatore dell'azienda insieme all'attuale Ceo Pete Lau. Pei aveva annunciato a dicembre che la sua nuova ...... in particolare dispositivi top di gamma di clienti come Motorola , iQOO,, Oppo e Xiaomi . ... Notizia: Qualcommle novità per il 5G link Qualcomm ha annunciato diverse novità ...Volete sapere tutte le novità, le conferme e le indiscrezioni su OnePlus 9 e il fratellone 9 Pro? Ma quando esce OnePlus 9 (insieme al fratello maggiore 9 Pro)? Comunque non appena l'azienda confermer ...Secondo un leak appena trapelato in rete, sembra che OnePlus 9 sarà lanciato nei prossimi giorni; si ipotizza un debutto per l'8 marzo 2021.