Noi, al via le riprese del remake italiano di This Is Us: ecco il cast (e dove andrà in onda) (Di lunedì 1 marzo 2021) This is us è una delle serie tv che ha riscosso più successo tra il pubblico sin dal suo debutto, nel 2016. La trama ruota attorno alle vicende dei Pearson su tre archi di tempo, ovvero il passato dei genitori Jack – interpretato da Milo Ventimiglia – e Rebecca – Mandy Moore, che è da poco diventata mamma -, il presente dei tre figli Kate, Kevin e Randall, che hanno il volto rispettivamente di Chrissy Metz, Justin Hartley e Sterling K. Brown, e infine il futuro. Adesso, dopo ben cinque stagioni, sta per arrivare l’adattamento italiano della serie, dal titolo Noi, che ha come protagonisti principali Lino Guanciale – che aveva commentato la notizia qualche tempo fa – e Aurora Ruffino. La storia verterà sul racconto della vita della giovane coppia composta da Pietro e Rebecca – che sono appunto Guanciale e la Ruffino – e della sfida di crescere i loro tre ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 marzo 2021)is us è una delle serie tv che ha riscosso più successo tra il pubblico sin dal suo debutto, nel 2016. La trama ruota attorno alle vicende dei Pearson su tre archi di tempo, ovvero il passato dei genitori Jack – interpretato da Milo Ventimiglia – e Rebecca – Mandy Moore, che è da poco diventata mamma -, il presente dei tre figli Kate, Kevin e Randall, che hanno il volto rispettivamente di Chrissy Metz, Justin Hartley e Sterling K. Brown, e infine il futuro. Adesso, dopo ben cinque stagioni, sta per arrivare l’adattamentodella serie, dal titolo Noi, che ha come protagonisti principali Lino Guanciale – che aveva commentato la notizia qualche tempo fa – e Aurora Ruffino. La storia verterà sul racconto della vita della giovane coppia composta da Pietro e Rebecca – che sono appunto Guanciale e la Ruffino – e della sfida di crescere i loro tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Noi via Smettere di fumare per sempre Di recente anche la supermodella Naomi Campbell ha dichiarato di aver gettato via il pacchetto, ... Ma non bastano: ci che serve dentro di noi, un buon mix di volont e determinazione. Sentiamo le ...

I commercianti chiedono di riaprire, Marras li incontra E da lì fino alla prefettura in via Cavour, dove le associazioni di categoria " Confcommercio e ... La Toscana ha messo in campo tutto quello che può servire, i servizi sanitari sono pronti e per noi ...

Rossella Panarese, morta la giornalista di Rai Radio3. I colleghi: "Dava senso al nostro essere…

Sanremo, Amadeus: "Percorso difficilissimo ma finalmente ci siamo"
Amadeus presenta il Festival di Sanremo nella classica conferenza stampa della vigilia del Festival, al via doman all'Ariston senza pubblico. "Sono molto ...

Amadeus “Sanremo difficile”, Fiorello “Neanche Renzi può separarci” SANREMO (ITALPRESS) – Alla fine il Festival è (quasi) arrivato. Domani sera la kermesse prenderà il via, dopo mesi di preparativi ma, anche, di ...

