Myanmar | nuove accuse per Aung San Suu Kyi | ‘sta bene’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 marzo 2021) Naypyidaw, 1 mar. (Adnkronos) – Per la prima volta i legali diSan Suu Kyi hanno potuto vedere ‘The Lady’ dal giorno dell’arresto dopo il golpe indel primo febbraio.San Suu Kyi, collegata in video per l’udienza in tribunale a Naypyidaw, è sembrata in “buona salute” e ha chiesto di poter incontrare i suoi legali, come hanno riferito loro stessi, secondo quanto riporta la Bbc. L'articolo proviene da Ildenaro.it.