Lombardia, stretta di Fontana: Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato”. Scuole chiuse anche in altri comuni. L’elenco (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha appena firmato tre nuove ordinanze, in vigore da mercoledì 3 marzo, con l’obiettivo di rafforzare le misure anti Covid e contrastare la diffusione delle varianti. Diventeranno zona arancione “rafforzata”, con la chiusura di tutte le Scuole tranne gli asili nido, l’intera provincia di Como, ma anche diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di dieci comuni della Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. I comuni di Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano da giovedì 4 marzo in fascia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente della RegioneAttilioha appena firmato tre nuove ordinanze, in vigore da mercoledì 3 marzo, con l’obiettivo di rafforzare le misure anti Covid e contrastare la diffusione delle varianti. Diventeranno zona“rafforzata”, con la chiusura di tutte letranne gli asili nido, l’interadi, madiversidelladi Mantova, delladi(incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di diecidella Città Metropolitana di Milano, tra cui Melzo e Binasco. Idi Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano da giovedì 4 marzo in fascia ...

cocchi2a : RT @NDecristofaro: +++ Penultim'ora +++ Lombardia, stretta di Fontana: Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato” con fettin… - lucialeone70 : RT @NDecristofaro: +++ Penultim'ora +++ Lombardia, stretta di Fontana: Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato” con fettin… - clikservernet : Lombardia, stretta di Fontana: Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato”. Scuole chiuse anche in alt… - Noovyis : (Lombardia, stretta di Fontana: Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato”. Scuole chiuse anche in al… - NDecristofaro : +++ Penultim'ora +++ Lombardia, stretta di Fontana: Cremona e la provincia di Como in arancione “rafforzato” con f… -