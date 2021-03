Incidente nella periferia est in seguito a una rapina in una tabaccheria a Tivoli: morta una diciottenne (Di lunedì 1 marzo 2021) Tragedia a seguito di un inseguimento tra una pattuglia della polizia stradale e una Fiat con a bordo due rapinatori. A perdere la vita una ragazza di 18 anni che era su un’altra vettura. L’impatto è avvenuto in via di Salone, alla periferia est della Capitale. In base a quanto si apprende, è arrivata al 112 la segnalazione di una rapina in una tabaccheria a Tivoli. L’auto in fuga, una Fiat con a bordo due rapinatori, è stata inseguita dalla polizia stradale che in via di Salone, a pochi passi dal campo nomadi, si è scontrata con un’altra auto su cui viaggiavano 4 persone, tre donne e un uomo. Una delle donne, una ragazza di 18 anni, è morta sul colpo. Proseguono a tappeto le ricerche dei due rapinatori. Per i rilievi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) Tragedia adi un inseguimento tra una pattuglia della polizia stradale e una Fiat con a bordo duetori. A perdere la vita una ragazza di 18 anni che era su un’altra vettura. L’impatto è avvenuto in via di Salone, allaest della Capitale. In base a quanto si apprende, è arrivata al 112 la segnalazione di unain una. L’auto in fuga, una Fiat con a bordo duetori, è stata inseguita dalla polizia stradale che in via di Salone, a pochi passi dal campo nomadi, si è scontrata con un’altra auto su cui viaggiavano 4 persone, tre donne e un uomo. Una delle donne, una ragazza di 18 anni, èsul colpo. Proseguono a tappeto le ricerche dei duetori. Per i rilievi ...

