Governo Draghi, oggi il giuramento dei sottosegretari

Cerimonia di giuramento, oggi a Palazzo Chigi a partire dalle 15 per i sottosegretari di Stato del Governo Draghi. Sarà presente anche il presidente del Consiglio. Ecco, di seguito, la lista del sottoGoverno nominato il 24 febbraio scorso. sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini (Fi), Simona Malpezzi (Pd) (Rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (M5S – Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (Pd – Innovazione tecnologica e transizione digitale); Vincenzo Amendola ( Pd – Affari europei); Giuseppe Moles (Fi – Informazione ed editoria); Bruno Tabacci (Centro Democratico – Coordinamento della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica). Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni – viceministro (Pd);

