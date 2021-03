Europa e Stati Uniti verso un accordo per la tassazione delle grandi piattaforme digitali (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli Stati Uniti non saranno più un porto sicuro per le Big tech. Dopo anni di pressione da parte dell’Unione europea, Washington ha aperto alla possibilità di una tassa digitale globale per le multinazionali del web. L’accordo per una imposta minima che i vari Google, Facebook, Amazon e Apple dovranno pagare in tutti e 139 Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) dove operano – e non solo dove hanno la sede fiscale – potrebbe arrivare entro l’estate, come confermato dal ministro dell’Economia italiano Daniele Franco. La svolta è arrivata venerdì 26 febbraio nella riunione dei ministri delle Finanze del G20. Come riportato dal Financial Times, il nuovo Segretario del Tesoro americano, Janet Yellen, ha dichiarato nell’incontro di voler rimuovere il principale veto posto dal suo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 marzo 2021) Glinon saranno più un porto sicuro per le Big tech. Dopo anni di pressione da parte dell’Unione europea, Washington ha aperto alla possibilità di una tassa digitale globale per le multinazionali del web. L’per una imposta minima che i vari Google, Facebook, Amazon e Apple dovranno pagare in tutti e 139 Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) dove operano – e non solo dove hanno la sede fiscale – potrebbe arrivare entro l’estate, come confermato dal ministro dell’Economia italiano Daniele Franco. La svolta è arrivata venerdì 26 febbraio nella riunione dei ministriFinanze del G20. Come riportato dal Financial Times, il nuovo Segretario del Tesoro americano, Janet Yellen, ha dichiarato nell’incontro di voler rimuovere il principale veto posto dal suo ...

