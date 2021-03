Covid | Malan | ‘finalmente liberi da Arcuri | ora via anche Dpcm’

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Finalmente ci si è liberati del commissario a tutto. Non ci mranno la sua inefficienza e la mancanza di trasparenza: almeno ora vorrei conoscere alcuni misteri come il prezzo pagato per i famosi banchi a rotelle, di cui ancora non sappiamo nulla, nonostante interrogazioni presentate fin da luglio scorso. Buon lavoro al generale Figliuolo, che lo sostituisce. Ora bisognerebbe liberarsidei famigerati Dpcm, contro i quali il centrodestra ha presentato risoluzioni su risoluzioni, in ogni occasione possibile. Se erano, come erano, incostituzionali ai tempi di Conte, lo sonoadesso”. Lo afferma Lucio, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

