Covid, aperta procedura per il reperimento di 394 sanitari per la regione Abruzzo (Di lunedì 1 marzo 2021) L'Aquila - E' stata aperta la procedura per il reperimento di 394 sanitari (medici, infermieri e Oss) per la regione Abruzzo. Sarà possibile partecipare compilando il form fino alle ore 12 del 2 marzo. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza Coronavirus è stata aperta dal Dipartimento della Protezione Civile una procedura per il reperimento di 394 unità di personale medico e sanitario da destinare a supporto della regione Abruzzo. La manifestazione di interesse è destinata a 94 medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione specializzati in anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, malattie ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 1 marzo 2021) L'Aquila - E' statalaper ildi 394(medici, infermieri e Oss) per la. Sarà possibile partecipare compilando il form fino alle ore 12 del 2 marzo. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall’emergenza Coronavirus è statadal Dipartimento della Protezione Civile unaper ildi 394 unità di personale medico eo da destinare a supporto della. La manifestazione di interesse è destinata a 94 medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione specializzati in anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, malattie ...

Jammasrl : #AttualitàSX #Cronache #carabinieri #covid #roma Roma: scoperta sala giochi aperta con clienti all’interno, sanzion… - AgostinisV : 'Per il vaccino anti-Covid quando tocca alle scuole?': la lettera aperta dei presidi alla Regione Lombardia e al go… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: 'Per il vaccino anti-Covid quando tocca alle scuole?': la lettera aperta dei presidi alla Regione Lombardia e al governo ht… - rep_milano : 'Per il vaccino anti-Covid quando tocca alle scuole?': la lettera aperta dei presidi alla Regione Lombardia e al go… - fisco24_info : Covid, Garavaglia: 'Si apre a Pasqua se ci sono le condizioni': Il ministro del Turismo: 'C'è una discussione apert… -