Comitato direttivo | i documenti necessari per candidarsi

Con la votazione del 16 e 17 febbraio 2021 su Rousseau l'Assemblea iscritti ha approvato le modifiche dello Statuto del MoVimento 5 Stelle che vanno a sostituire la figura del Capo Politico con il nuovo organo collegiale denominato "Comitato direttivo". In questo arco di tempo di preparazione che ci separa dall'elezione del Comitato direttivo e che abbiamo metaforicamente ribattezzato come il "Conclave degli iscritti", daremo tutti i dettagli e le informazioni necessari per candidarsi, votare, conoscere i candidati. Di seguito alcune informazioni generali sui documenti da produrre ai fini della candidatura. Quali documenti sono necessari per avanzare la propria candidatura al Comitato

