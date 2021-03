Benedetto XVI | “Le mie dimissioni? Ho fatto bene | non ci sono due Papi”

vaticannews_it : #1marzo Ratzinger ripete: 'Non ci sono due Papi'. Intervista del Pontefice emerito #BenedettoXVI con il @Corriere:… - francacap : RT @acistampa: ??VIDEO | Un giorno come oggi di 8 anni fa #BenedettoXVI si congedava da Sommo Pontefice. Non dimentichiamoci di pregare per… - Antonel90677147 : Capito estremisti..... L umiltà di un papa che ama Gesù nn il potere e ha avuto il coraggio di lasciare... - Michele2125 : RT @ParoleCristiane: Amici un po' 'fanatici' sono ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta. Penso alle teorie cospirativ… - theoldobserver : @luciobrunelli La scelta di Benedetto XVI si comprende solo con il metro della della linearità di ragionamento e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetto XVI

... che gli ha fatto dono di una cartellina con due caricature realizzate dal vignettista Emilio Giannelli, molto apprezzato daSu Joe Biden Nel corso dell'intervista Ratzinger non si è ...Il 28 febbraio di otto anni fa divenne effettiva la sua rinuncia al Papato, annunciata l′11 febbraio. 'Non ci sono due Papi. Il Papa è uno solo':lo ribadisce in un colloquio con il Corriere della Sera . E ora, a distanza di tempo, afferma: 'È stata una decisione difficile. Ma l'ho presa in piena coscienza, e credo di avere fatto ...'Il Papa è uno solo' Ratzinger: 'Non ci sono due papi, 8 anni fa mi dimisi in piena coscienza' 'Alcuni miei amici 'fanatici' non lo accettano ancora. Il Papa è uno solo': Benedetto XVI lo ribadisce in ...E quando si chiede al Papa emerito della prossima visita di Francesco in Iraq, l’espressione diventa seria, preoccupata. Nell’altra vignetta, a colori, il Papa emerito consegna a un Francesco dall’esp ...