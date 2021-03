Agenti della stradale investono macchina e muore una giovane

poliziadistato : Questo è il disegno di Alessio, un bambino di Terni che frequenta la 3^elementare, innamorato della Polizia. Ha vol… - Roma_H_24 : Via Goito, danneggia un'auto della polizia locale e aggredisce due agenti: arrestato - - forestale82 : RT @poliziadistato: Questo è il disegno di Alessio, un bambino di Terni che frequenta la 3^elementare, innamorato della Polizia. Ha voluto… - AcciaioMario : RT @vincenz94704898: i vaccini della lega.. al CCoverno.. - vincenz94704898 : i vaccini della lega.. al CCoverno.. -

Ultime Notizie dalla rete : Agenti della

... OMBRELLI E" C'è grande apprensione, in queste ore, in merito alle condizioni di salute del Principe Filippo di Edimburgo , consorteRegina Elisabetta e ricoverato ormai da due settimane.Nella nottata del 28 febbraio, un 51enne cagliaritano, volto molto conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato daglisquadra volante...17enne morta a Roma in incidente con auto della Polizia: tragico schianto in via di Salone, la "Polstrada" inseguiva dei rapinatori.FALCONARA - Chiuso nel pomeriggio di sabato 27 febbraio un bar della zona di mezza costa che somministrava birra ai clienti. La sospensione dell'attività per ...