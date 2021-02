Servirebbe una campagna contro i titoli come «muore dopo la prima dose» (Di domenica 28 febbraio 2021) La notizia di un operatore sanitario morto all’indomani – ma solo a livello temporale – della seconda dose del vaccino Pfizer in provincia di Caserta, affetto da variante inglese, in realtà è una non notizia. Eppure, nella titolistica che è stata fatta per accompagnare il racconto della vicenda – che il più delle volte si sviluppa chiaramente all’interno del testo, dove si nota lo scollamento con il titolo sin troppo semplicistico – ci si è soffermati eccessivamente sul nesso vaccinazione-mancata protezione contro le varianti-decesso. Per tutta la giornata di ieri abbiamo letto titoli come «muore dopo vaccino» o «muore dopo aver ricevuto la seconda dose». LEGGI ANCHE > muore d’infarto ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 28 febbraio 2021) La notizia di un operatore sanitario morto all’indomani – ma solo a livello temporale – della secondadel vaccino Pfizer in provincia di Caserta, affetto da variante inglese, in realtà è una non notizia. Eppure, nellastica che è stata fatta per accompagnare il racconto della vicenda – che il più delle volte si sviluppa chiaramente all’interno del testo, dove si nota lo scollamento con il titolo sin troppo semplicistico – ci si è soffermati eccessivamente sul nesso vaccinazione-mancata protezionele varianti-decesso. Per tutta la giornata di ieri abbiamo lettovaccino» o «aver ricevuto la seconda». LEGGI ANCHE >d’infarto ...

Maria15112786 : @lasorelladiKarl Credo che bene o male c’è un ballare di dati in tutte le regioni, c’è una fatica boia da parte di… - dc520317 : @HuffPostItalia In Italia servirebbe fare meno chiacchiere e più fatti, una sanità che funzioni e degli esperti che… - MG462gm : @AugustoMinzolin @GuidoCrosetto Io dico che se uno sbaglia non è poi che lo devono fare anche tutti gi altri a mo d… - BansCollector : @DarkLadyMouse A me Ricciardi non piace perchè più che uno scienziato mi sembra un burocrate, un po' come Burioni f… - davideAV23 : @giuppy1991 @panoz4ever @andagn @Pirlo_official Possiamo discutere all'infinito, ma per ora servirebbe solo fare pa… -