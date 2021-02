Sampdoria-Atalanta, la diretta del match (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo la delusione rimediata nell’andata dell’ottavo di finale col Real Madrid, torna il campionato per l’Atalanta. Al Ferraris di Genova c’è la Sampdoria di Ranieri. Gasperini, che deve fare a meno di Zapata (a riposo precauzionale) e dello squalificato Djimsiti (oltre al lungodegente Hateboer), sceglie un attacco inedito, con Muriel affiancato da Miranchuk e Malinovskyi. Panchina per Ilicic. Le formazioni ufficiali:Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; La Gumina. All. Ranieri.Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic, Muriel. All. Gritti. Dalle 12.30 la diretta del match. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo la delusione rimediata nell’andata dell’ottavo di finale col Real Madrid, torna il campionato per l’. Al Ferraris di Genova c’è ladi Ranieri. Gasperini, che deve fare a meno di Zapata (a riposo precauzionale) e dello squalificato Djimsiti (oltre al lungodegente Hateboer), sceglie un attacco inedito, con Muriel affiancato da Miranchuk e Malinovskyi. Panchina per Ilicic. Le formazioni ufficiali:(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; La Gumina. All. Ranieri.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic, Muriel. All. Gritti. Dalle 12.30 ladel. L'articolo BergamoNews.

kl_gifs : La Sampdoria gioca contro l'Atalanta con le riserve. Vi sembra un campionato regolare? - RedazioneFM : #SerieA: #SampAtalanta in diretta - repubblica : ?? Calcio Serie A 24ma giornata: Sampdoria-Atalanta, segui la partita in diretta - JHTips71 : ?? Sampdoria x Atalanta ?? 08:30 ?? Anytime Luis Muriel ?? Odd 1.98 ?? 1.5u at 1xBet ?? Curta se esta comigo nessa! - lucagcolombo : RT @SerieA: ?? #SampAtalanta ?? Dalla stagione 2017/18 la @sampdoria ha battuto 4?? volte l’@Atalanta_BC : contro nessuna squadra i bergama… -